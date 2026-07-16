Clubes ingleses festejaron la clasificación de jugadores argentinos a la final

Pese a la dolorosa derrota de Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, los clubes de aquel país festejaron el avance de sus jugadores argentinos, a través de publicaciones en redes sociales.

El elenco que llamó más la atención fue Chelsea, que directamente celebró el gol de Enzo Fernández que aportó a la eliminación inglesa con el parcial 1-1.

Tal fue el revuelo que el post terminó siendo eliminado, aunque se mantuvo arriba otra publicación resaltando que "la Albiceleste está otra vez en la gran final".

Tottenham, con un tono más institucional, expresó "muchas felicidades para Cuti Romero y Marcos Senesi quienes se clasificaron a la final del Mundial", junto a una mención a Pedro Porro, que dirá presente por el lado de España.

Liverpool felicitó a Alexis Mac Allister y al español Víctor Muñoz; quien fue fue fichado en plena Copa del Mundo. Aston Villa, en tanto, saludó a Emiliano "Dibu" Martínez.

Lisandro Martínez recibió un mensaje de Manchester United, que a su vez animó a Kobe Mainoo, Marcus Rashford y a todo el seleccionado inglés tras la derrota.