Segunda Sala se pronunció y modificó el castigo a Javier Correa

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su resolución final respecto a la situación del delantero de Colo Colo, Javier Correa, determinando una reducción en su sanción.

Tras revisar los antecedentes presentados, el organismo de alzada resolvió de manera unánime modificar el castigo y rebajarlo a tres partidos de suspensión, los cuales deberá cumplir en el marco de la Liga de Primera, pese a que la infracción original se produjo en la Copa de la Liga.

Recordar que el ariete recibió en primera instancia una sanción de cuatro partidos tras sus polémicos dichos contra el juez Nicolás Gamboa, quien consignó en su informe arbitral frases como "siempre nos caga" o "tiene algo en contra", lo que motivó la denuncia en el marco de la Copa de la Liga.

Pese a que las palabras se dieron tras la eliminación en Copa de la Liga, el reglamento obligó a cumplir la sanción en la Liga de Primera, competición donde Colo Colo es líder, dado que los albos quedaron eliminados del torneo.