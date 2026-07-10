Colombia solicitó investigación de Fiscalía por amenazas a Campaz

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este viernes a la Fiscalía del país que investigue las amenazas en contra del futbolista Jáminton Campaz, blanco de críticas y amenazas tras fallar un gol en los minutos finales de la prórroga del partido con Suiza por octavos de final del Mundial 2026.

El desacierto prolongó el encuentro, que se definió en penales donde los helvéticos fueron más precisos que los cafeteros y avanzaron a la siguiente ronda del certamen.

El ente publicó un comunicado en el que rechazó "de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad" del futbolista de 26 años, después del cotejo disputado en Vancouver el pasado martes.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz (...) Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", detalló la institución.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país", finalizó el escrito.