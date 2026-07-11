¿Desprecio? Francia omitió el partido con Paraguay en recuento de su ruta en el Mundial

El partido entre Paraguay y Francia en octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando coletazos una semana después, con un incendiario detalle del cuadro galo en redes sociales.

"Les bleus" presentaron una gráfica para anticipar el duelo con España en semifinales, repasando su camino en la Copa a través de un símil al "paseo de la fama".

Sin embargo, la selección francesa omitió el duelo con los sudamericanos, saltando desde los cuartos de final ante Marruecos al choque de dieciseisavos contra Suecia.

La decisión editorial del equipo galo no pasó desapercibida en redes sociales, especialmente tras la polémica por los diversos dichos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, además de lo rudo que fue el propio partido entre ambos elencos.