Escándalo: La FIFA permitió a RD Congo usar en el Mundial a arquero no habilitado

Un nuevo escándalo golpeó a la FIFA luego de conocerse que el organismo permitió a RD Congo utilizar en el Mundial de 2026 al arquero Lionel Mpasi pese a que internamente había determinado que el futbolista no estaba habilitado para representar al país africano.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, documentos internos mostraron que los propios abogados de la FIFA establecieron que Mpasi no había completado correctamente el procedimiento obligatorio para cambiar su asociación internacional desde Francia hacia RD Congo.

El guardameta nació en Francia y representó a ese país en categorías juveniles. La Federación Congoleña inició en 2021 las gestiones para realizar el cambio de asociación, pero el procedimiento nunca llegó a completarse.

La situación comenzó a ser revisada a raíz de una denuncia de Nigeria, selección que perdió ante RD Congo en noviembre de 2025 en la final del repechaje africano. El encuentro terminó 1-1 y los congoleños se impusieron por 4-3 en la definición por penales, con Mpasi disputando los 120 minutos.

Según los antecedentes revelados, funcionarios jurídicos de la FIFA evaluaron distintas alternativas después de estudiar el caso, entre ellas dar el triunfo a Nigeria, aplicar una multa a RD Congo o reemplazar a los congoleños por los nigerianos en el repechaje intercontinental ante Jamaica.

Sin embargo, la denuncia nigeriana fue declarada inadmisible por razones procesales y no hubo una sanción deportiva contra RD Congo. Posteriormente, una revisión más profunda dentro de la propia FIFA concluyó que Mpasi efectivamente no había terminado el trámite requerido para jugar por la selección.

Pese a ese antecedente, RD Congo enfrentó y derrotó a Jamaica en el repechaje intercontinental y clasificó al Mundial de 2026, mientras que Mpasi continuó formando parte del equipo y disputó la Copa del Mundo.

El caso adquirió mayor dimensión debido a que las normas de FIFA contemplan sanciones por la utilización de futbolistas no elegibles y el organismo ha castigado deportivamente a selecciones por infracciones de este tipo en procesos clasificatorios anteriores.

La investigación también puso bajo escrutinio la relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Véron Mosengo-Omba, dirigente que posteriormente asumió la conducción del fútbol de RD Congo. Ambos mantienen una relación profesional de larga data.

La FIFA, sin embargo, rechazó cualquier insinuación de que Infantino haya intervenido en el procedimiento y sostuvo que sus órganos jurisdiccionales son autónomos y resuelven los casos según los reglamentos y antecedentes que reciben.

La polémica también fue abordada por Le Monde, que aseguró haber accedido a documentos internos en los que los propios juristas de la FIFA recomendaron abrir un procedimiento disciplinario contra Mpasi y la federación de RD Congo, además de aplicar una multa, suspender al arquero por seis meses y evaluar una derrota por secretaría o una resta de seis puntos para las Clasificatorias al Mundial de 2030.

Pese a esas recomendaciones, el medio francés señaló que no se adoptó ninguna sanción antes del repechaje ante Jamaica, mientras la FIFA negó que Gianni Infantino haya intervenido en el procedimiento.