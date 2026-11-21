La Cancillería realizó un positivo balance de la primera gira asiática del Presidente José Antonio Kast, quien durante una semana visitó Vietnam, China y Japón.

Desde el Ministerio destacaron el carácter no confrontacional de Chile y su disposición a fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con distintos países.

Uno de los aspectos mejor evaluados fue la reunión bilateral entre Kast y el presidente chino, Xi Jinping. Pese a las diferencias por el cable chino y la candidatura para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), ninguno de estos temas fue abordado durante el encuentro.

Días antes de la cita, Pekín había criticado formalmente la postulación conjunta de Chile y Bélgica, que propone instalar la sede principal en Valparaíso y el centro tecnológico en Bruselas. La candidatura compite directamente con la ciudad china de Xiamen.

La senadora Ximena Órdenes (independiente-PPD), quien integró la delegación, valoró los resultados del viaje y sus proyecciones para el país.

"Ha sido una gira intensa y con proyecciones importantes en el marco de una mayor integración regional", señaló. Asimismo, destacó que existen "espacios abiertos bien interesantes" para impulsar inversiones en Vietnam y seguir consolidando los vínculos con China y Japón.

Gran empresariado: "Nos vamos contentos"

En materia comercial, la gira permitió elevar la relación diplomática con Vietnam a una asociación estratégica y suscribir un acuerdo con Filipinas que establece condiciones preferenciales para miles de productos chilenos.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, también relevó las oportunidades de vinculación empresarial y tecnológica.

"Nos vamos contentos de lo logrado acá y esperamos que esto se traduzca en más comercio, más inversión y eso, a su vez, en mayor cantidad de empleos formales, que es lo que Chile necesita", afirmó.

El último hito de la gira se concretó en Japón, donde el Gobierno consiguió el respaldo de Tokio a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del BBNJ. La elección de la sede se realizará mediante una votación en Naciones Unidas en enero de 2027.

Tras concluir su agenda en Asia, Kast emprendió el regreso a Chile, con llegada prevista para la madrugada de este domingo.