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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Fútbol entre las ruinas: Hinchas en Gaza siguieron el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cientos de personas se congregaron en la localidad de Nuseirat para presenciar el encuentro de la Copa del Mundo.

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Cientos de aficionados al fútbol en la Franja de Gaza se reunieron ayer martes para seguir el partido de la Copa del Mundo entre las selecciones de Argentina y Egipto, utilizando como punto de encuentro las ruinas de los edificios destruidos en la localidad de Nuseirat.

Durante la transmisión del compromiso, se observó a numerosos hinchas locales portando banderas de Egipto y celebrando los goles con los que la escuadra africana se puso temporalmente en ventaja por 2-0, sobre todo, luego de que el técnico de los "Faraones", Hossam Hassan se pronunciara en la previa del partido a favor de la causa palestina.

"Si una persona en cualquier parte del mundo no siente algo por el pueblo palestino, entonces perdió parte de su humanidad", dijo.

Sin embargo, el encuentro deportivo tuvo un desenlace desfavorable para quienes hincharon por Egipto, dado que el seleccionado argentino logró revertir el marcador para quedarse con la victoria por 3-2 en los descuentos y clasificar a cuartos de final.

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