Hincha viral "Lumumba Vea" animó con su clásica pose a RD del Congo ante Colombia

El aficionado congoleño Michel Kuka Mboladinga, conocido como "Lumumba Vea", acaparó todas las miradas este martes en el Estadio Akron de Guadalajara, al apoyar con su característica pose como estatua a la selección de RD del Congo en el partido contra Colombia, en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El seguidor más famoso de los Leopardos, se había perdido el debut de su selección en el Mundial ante Portugal, porque los estadounidenses exigían una cuarentena de 21 días en un tercer país a determinados viajeros procedentes de países afectados por el ébola.

Por ese motivo, Mboladinga, de 49 años y seguidor habitual de la selección congoleña desde 2013, recién llegó en esta jornada al Mundial y, aprovechando que el partido se disputa en México, de inmediato llamó la atención de todos en las gradas en Guadalajara.