Insólito: Periodistas se enfrentaron a gritos en plena conferencia de prensa de Marruecos

Un tenso e insólito momento se vivió durante la conferencia de prensa de la selección de Marruecos, en la antesala de su compromiso de cuartos de final frente a Francia luego de que dos reporteros protagonizaran una fuerte discusión a gritos que interrumpió la atención a los medios del volante Brahim Díaz.

El hecho, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, comenzó mientras el jugador de Real Madrid respondía las preguntas de los medios. En ese instante, el ambiente se tornó hostil debido a una disputa de espacio en la sala de prensa.

De acuerdo con el registro capturado por el periodista francés Jean-Sébastien Grond, el altercado se originó cuando uno de los profesionales levantó la mano para solicitar el turno de preguntas, obstruyendo el encuadre de la cámara de su colega, quien intentaba registrar al futbolista.

La situación escaló rápidamente de los murmullos a los gritos directos. Según testigos del hecho, los involucrados incluso se acusaron de darse puntapiés por debajo de las sillas. "¿Por qué me pegas? No me pegues", se escuchó decir a uno de los protagonistas durante la discusión.

El altercado verbal obligó a la intervención del personal de seguridad presente en el recinto para calmar los ánimos y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Mientras se desarrollaba el incidente, Brahim Díaz observó la escena con evidente desconcierto. Una vez que se restableció el orden en la sala, el mediocampista rompió la tensión y desató las risas de los presentes al confesar de manera distendida: "Ya se me olvidó la pregunta".

Por su parte, el entrenador del combinado marroquí, Mohamed Wahbi, quien también se encontraba en la mesa de la conferencia, lamentó la actitud de los reporteros comparándolos con "niños en el colegio".