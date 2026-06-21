Marcelo Moreno Martins: Yo hubiese hecho el gol de la clasificación de Bolivia al Mundial

Con el Mundial 2026 en marcha, las repercusiones sobre la ausencia de Bolivia no se han hecho esperar y uno de los más críticos fue el exdelantero Marcelo Moreno Martins tras la eliminación de su país en el repechaje ante Irak.

En su balance a Ovacion, el exatacante no ocultó su frustración: "El que pierde en ese momento es el entrenador (Oscar Villegas) porque si me lleva estoy convencido de que yo hubiese hecho el gol de la clasificación al Mundial. Pero es su decisión e infelizmente no tuvo el resultado que quería".

"Viendo el partido me imaginaba dentro de la cancha y sé que podía ser letal en ese momento. Fueron casi 19 tiros de esquina. Y yo soy muy bueno en el juego aéreo y justamente en tiro de esquina", añadió.

Para finalizar, el exjugador de Oriente Petrolero recalcó el peso de su jerarquía en el grupo: "Iba a ser muy necesario dentro y fuera de la cancha para mis compañeros y para la selección. Pero bueno, faltó experiencia para el entrenador".