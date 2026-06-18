Las autoridades y los medios oficiales rusos tratan de silenciar la magnitud de los ataques con drones ucranianos sobre Moscú, mientras los residentes se quejan en redes sociales de la falta de avisos y alertas ante la amenaza para sus vidas.

Los canales de televisión rusos, tales como el Primer Canal, Rossiya 1 y NTV, en sus noticieros matutinos abordaron brevemente el ataque de esta noche contra Moscú y su región, donde varios drones impactaron contra una refinería e infraestructura civil.

A pesar de las grandes columnas de humo que emergían del polígono industrial de Kapotnia y los 17 heridos en la región, los presentadores dedicaron alrededor de 30 segundos el tema y no informaron del ataque, sino de que las defensas rusas repelieron los drones, en concreto casi 200 aparatos que fueron interceptados.

Sólo vagamente se emitieron imágenes de los ataques y sus consecuencias, cuya grabación y distribución está prohibida en el país sin la aprobación de las autoridades por una reciente ley rusa.

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