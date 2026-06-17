Embargos del CAE: Tesorería advierte que sueldos en cuentas bancarias pierden protección legal

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó este miércoles una realidad crítica para miles de profesionales en Chile: el endurecimiento de las acciones de cobro por el Crédito con Aval del Estado (CAE). En la oportunidad el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, afirmó que los sueldos depositados en cuentas bancarias son "100% embargables".

Según se reveló, en la actualidad 563 mil personas mantienen deudas con el fisco, y el Estado ya ha judicializado al 16% de ellas. La mayor controversia radica en la retención de fondos en cuentas bancarias, que ya afecta a cerca de 1.500 deudores.

Frente a este escenario marcado por las críticas a la medida, Nobizelli puso cifras a la magnitud del problema, señalando que la deuda asciende a 4,1 billones de pesos.

"Se puede ya estar considerando como al menos un punto del PIB. El total de 563 mil deudores es una complicación mayor respecto a la gestión, no solamente de una política pública, sino que también como una gestión financiera que tiene el Estado respecto a lo que pudiera llegar a ser", analizó.

La Tesorería aclara que el sueldo pierde su carácter de inembargable al mezclarse con otros fondos en la cuenta corriente. (FOTO: ATON)

Asimismo, Nobizelli afirmó que "la implicancia que tiene esto es equivalente a 10 hospitales de alta complejidad como el que se está construyendo en La Serena".

Choque político por el destino de los fondos

Esta comparación desató un inmediato enfrentamiento en el Congreso. La diputada frenteamplista Emilia Schneider advirtió que se debe "tener más cuidado", dado que ese tipo de comentarios "inducen a la confusión".

"En ningún caso, ni aunque hubiera un comportamiento deudor perfecto y no haya ni una coma de morosidad, tendríamos esa plata en 'chin-chin' para construir un hospital", puntualizó la parlamentaria.

Sin embargo, desde el oficialismo, el diputado Luis Pardo (RN) refutó esta visión, afirmando que "estos 4.000 millones de dólares (de deuda) se originan en que el Estado pagó 'en chin-chin' las deudas que estaba avalando. Y efectivamente, si no se hubiesen pagado, estarían 'en chin-chin' para el gasto social que necesitamos".

Vulnerabilidad del sueldo depositado

El debate técnico se centró en por qué la Tesorería logra embargar sueldos que, legalmente, deberían estar protegidos bajo cierto umbral. Nobizelli aclaró que, al entrar a la cuenta bancaria, el dinero cambia su naturaleza jurídica.

"Una vez depositada la remuneración, esta se confunde con el patrimonio y pierde su protección de inembargabilidad excedente a las 56 UF. En términos simples, lo que estamos hablando aquí es que el depósito, sea la fuente que fuera, es fungible, por lo tanto, pierde la procedencia y su origen. El sueldo depositado se convierte en un crédito contra el banco, 100% embargable", aclaró el tesorero general de la República.

Esta interpretación fue ejemplificada por el diputado comunista Boris Barrera, quien expuso el caso de un trabajador que vio su cuenta vaciada pese a ganar menos de un millón de pesos.

Cerca de 1.500 deudores ya han sufrido la retención o el embargo total de sus saldos en cuentas bancarias. (FOTO: ATON)

"Tengo aquí un depósito de una persona que dice 'sueldo' 800 y tantos mil pesos. Esa persona después hizo un giro, hizo una compra y le quedaron 401.024 pesos, que se los sacó todo el banco y se los pasó a la Tesorería, y le dejó la cuenta en cero", arremetió el parlamentario.

"Es bien engañoso que en letra muerta esté el hecho de decir que el sueldo es inembargable... si esto cae en un pozo y luego con el argumento de decir 'no lo podemos distinguir', la verdad que todo para adentro", criticó por su parte Juan Marcelo Valenzuela (PDG).