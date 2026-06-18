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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Camilo Escalona agradeció "innumerables mensajes de apoyo solidario" en medio de su cáncer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico dirigente socialista batalla desde 2024 con lo que hace poco calificó como "una dolencia catastrófica".

Camilo Escalona agradeció

"Con el compromiso de siempre", el extimonel envió un mensaje a la militancia PS.

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El histórico dirigente del Partido Socialista Camilo Escalona agradeció, mediante un video publicado en sus redes sociales, los "innumerables mensajes de apoyo solidario" que ha recibido en los últimos días a propósito de su cumpleaños número 71, y en medio del tratamiento que lleva adelante por un cáncer de próstata que se le diagnosticó en 2024.

El extimonel PS reveló a fines de abril, en una entrevista con La Tercera, que estaba enfrentando "una dolencia catastrófica" que derivó en otras complicaciones, incluida una fractura de vértebra producto de la radioterapia.

"Fue muy doloroso. Me cambió el estado estructural -por así decir- de mi condición física. Me tuve que someter a una operación muy delicada. Me instalaron unas barras de titanio para que me pudieran sujetar la vértebra y pudiera sentarme, porque no podía hacerlo", explicó al diario.

En el mensaje que publicó ahora se lo observa delgado y con el pelo corto y cano, dando gracias por el apoyo de "tantos compañeras y compañeros a lo largo de Chile", que interpreta como "una muestra de unidad, de hermandad, de fraternidad".

"El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es el de construir una sólida hermandad de militantes socialistas que se mueven con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa, más digna, más igualitaria; de ayudar a los más débiles, de darle la mano al que la necesita, de no dejar abandonado a nadie, de poder darle un sentido fraterno a la acción socialista", reflexiona el expresidente del Senado.

"Estimados compañeras y compañeros: (les mando) un gran abrazo, con el compromiso de siempre de una persona que ya tiene una trayectoria de muchos años al servicio de nuestro Partido Socialista", cierra Escalona, que sigue siendo secretario general de la colectividad.

"Un abrazo grande compañero! Mis respetos", respondió al post en Instagram el expresidente Gabriel Boric.

También reaccionaron a la publicación otros actores PS como la alcaldesa Karina Delfino y el diputado Daniel Manouchehri.

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