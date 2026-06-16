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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Marcelo Salas: Frustra como hincha no ver a Chile en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Matador" fue invitado por Conmebol y la FIFA para asistir al torneo en Norteamérica.

Marcelo Salas: Frustra como hincha no ver a Chile en el Mundial
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Marcelo Salas, leyenda de La Roja, fue invitado por Conmebol y la FIFA para estar en el Mundial 2026 y manifestó su frustración, como hincha, de no poder ver a la selección chilena en el torneo.

"Lamentablemente no estamos presentes en esta cita tan importante para los futbolistas y cualquier selección. No hemos podido clasificar y la verdad, un poco frustrado como hincha en este momento de no ver a la selección", declaró Salas este martes en Miami, en un evento de Conmebol. 

Además, recalcó que la frustración era mayor porque "en estas clasificatorias teníamos más opciones, hasta el séptimo podía clasificar y por eso duele un poco más".

"Agradezco la invitación de Conmebol y FIFA, pero estando acá duele aún más, porque no tenemos nuestra selección para alentar en la gradería", expresó el Matador.

Finalmente, al ser consultado por sus favoritos, Salas sostuvo que Francia, Portugal y España son los candidatos; y apuntó a Marruecos como una posible sorpresa, pero matizó: "Esto es fútbol y cambia en cualquier momento".

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