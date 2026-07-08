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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Messi, Haaland o Mbappé: Registro Civil reveló "nombres mundialeros" de chilenos inscritos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lionel, Ronaldo y Harry lideran las preferencias.

Messi, Haaland o Mbappé: Registro Civil reveló
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El Registro Civil informó, en medio de la "fiebre" por el Mundial 2026, que miles de chilenos fueron inscritos con nombres de figuras del fútbol que están compitiendo en el torneo de la FIFA.

De acuerdo a los datos publicados en redes sociales, Lionel lidera las preferencias, con 4.085 niños inscritos con ese nombre, aunque 45 personas se llaman directamente "Messi".

La segunda preferencia es CR7: 2.208 personas se llaman Ronaldo y 341 fueron inscritos como Cristiano.

El tercer lugar de los nombres inscritos es Harry, como el delantero de Inglaterra, con 1.923 inscripciones, aunque también hay 85 personas con el nombre Kane.

Cerca de los mil inscritos está el nombre de Kylian, con 972 personas, y hay dos niños llamados "Mbappé"; y también está la irrupción de nuevas figuras, con decenas llamados como Erling (Haaland) y Yamal (Lamine). 

Revisa el listado de nombres mundialistas:

  • Lionel - 4.085 inscritos
  • Ronaldo - 2.208 inscritos
  • Harry - 1.923 inscritos
  • Kylian - 972 inscritos
  • Cristiano - 341 inscritos
  • Jude - 199 inscritos
  • Yamal - 177 inscritos
  • Kane - 85 inscritos
  • Erling - 83 inscritos
  • Messi - 45 inscritos
  • Haaland - 14 inscritos
  • Mbappé - 2 inscritos
  • Lamine - 2 inscritos.

 

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