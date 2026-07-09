Ministra francesa: La próxima vez que venga Celeste Amarilla no tendrá una acogida muy calurosa

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, pronosticó que la senadora paraguaya que profirió insultos racistas contra el francés Kylian Mbappé, Celeste Amarilla, "no tendrá una acogida muy calurosa" en Francia.

"Creo que nuestros ciudadanos sabrán cómo acogerla, ella no puede haber insultado así a un conciudadano. No me corresponde decidir quién puede o no entrar en el país. Lo que sí que pienso es que la próxima vez que venga, si se identifica con su nombre (Celeste Amarilla), no tendrá una acogida muy calurosa", declaró este jueves Ferrari, en una entrevista al canal Franceinfo.

Amarilla afirmó haber tenido una educación francesa y visitar con regularidad el país europeo, la última vez hace unos meses en la exclusiva estación alpina de Courchevel y en el lujoso balneario de la Costa Azul de Saint-Tropez.

Las declaraciones de Ferrari suceden un día después de que la propia senadora paraguaya volviese a la carga contra Mbappé, al que lanzó improperios considerados racistas por primera vez tras la derrota de Paraguay ante Francia el 4 de julio en los octavos de finales del Mundial, con gol de penalti convertido por el propio Mbappé.

"Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no (lo) hubiera hecho un francés nunca", dijo en el pleno del Senado, en alusión al gesto del delantero del Real Madrid en ese partido, en el que presuntamente negó el saludo al guardameta paraguayo Orlando Gill.

La ministra Ferrari recordó que la Fiscalía de París ya abrió una investigación contra Amarilla por "injuria pública y provocación al odio o a la violencia".

"El Gobierno paraguayo nos ha transmitido sus excusas, ha dicho que (las declaraciones de Amarilla) no se corresponden en nada con los valores que representan al país", señaló la titular de Deportes.