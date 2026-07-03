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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Shakira anunció donación de la FIFA para niños afectados por terremotos en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La artista colombiana informó el aporte del Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA.

Shakira anunció donación de la FIFA para niños afectados por terremotos en Venezuela
 EFE
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La cantante colombiana Shakira anunció que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500 mil dólares para ayudar a niños afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela.

La artista publicó un video en Instagram en el que explicó que los recursos estarán destinados a organizaciones que trabajan con menores cuya educación fue interrumpida por la emergencia.

"Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia", expresó Shakira.

La cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para apoyar el regreso de menores y maestros a las escuelas, además de llamar a distintas autoridades internacionales a sumarse a la campaña.

Shakira mencionó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y también pidió apoyo al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para desbloquear recursos destinados a la recuperación educativa en Venezuela.

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