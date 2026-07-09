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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Tim Payne fue invitado de honor en la embajada de Argentina en Nueva Zelanda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador y su esposa, Michelle Peters, estuvieron presentes en la conmemoración del Día de la Independencia en Wellington.

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El lateral neozelandés Tim Payne, quien se volvió viral en redes sociales tras pasar de ser un desconocido a transformarse en una celebridad, se prepara para iniciar su experiencia en el fútbol sudamericano, pero antes de emprender el viaje para incorporarse a las filas de Olimpia de Paraguay, el futbolista vivió una especial jornada de despedida en su país natal.

El deportista y su esposa, Michelle Peters, asistieron a la celebración por el Día de la Independencia de Argentina, que se llevó a cabo en la embajada trasandina, ubicada en la ciudad de Wellington.

"Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina, tan linda que nos adoptaron como uno de ellos. Fue un gusto poder asistir a un evento tan especial en celebración de su día nacional", escribió luego la pareja en redes sociales.

Tras participar en este evento oficial, la pareja iniciará su traslado hacia Sudamérica, donde el jugador se integrará formalmente a los trabajos del conjunto paraguayo para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

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