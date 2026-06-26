Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.1°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Embajador de Noruega en Chile le enseñó el "remo vikingo" a Tomás Vodanovic

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Per Anders Nilsen también vibra con la época mundialista.

[VIDEO] Embajador de Noruega en Chile le enseñó el
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La revolución del "remo vikingo" realizado por la hinchada de Noruega en el Mundial también llegó Chile, pues el embajador del país nórdico en nuestro país se camiseteó para apoyar a su selección.

El jueves recién pasado Per Anders Nilsen acudió a una actividad de la Municipalidad de Maipú, donde aprovechó de enseñarle la coreografía al alcalde Tomás Vodanovic, junto con la entrega al edil de una camiseta como regalo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada