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[VIDEO] Embajador de Noruega en Chile le enseñó el "remo vikingo" a Tomás Vodanovic
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Per Anders Nilsen también vibra con la época mundialista.
Per Anders Nilsen también vibra con la época mundialista.
La revolución del "remo vikingo" realizado por la hinchada de Noruega en el Mundial también llegó Chile, pues el embajador del país nórdico en nuestro país se camiseteó para apoyar a su selección.
El jueves recién pasado Per Anders Nilsen acudió a una actividad de la Municipalidad de Maipú, donde aprovechó de enseñarle la coreografía al alcalde Tomás Vodanovic, junto con la entrega al edil de una camiseta como regalo.