[VIDEO] Se celebró como un título: La búsqueda por hincha argentino que perdió su billetera

El cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una divertida imagen en el duelo de Argentina ante Jordania, con la animada búsqueda para dar con un hincha trasandino que extravió su billetera en los pasillos del AT&T Stadium.

Los fanáticos argentinos comenzaron a corear el nombre del dueño como si fuera un grito de barra. Pasados unos segundos apareció el requerido Juan Manuel Montero y fue levantado a la voz de "dale campeón", manteniendo el buen ambiente con la celebración digna de un título.

Las redes sociales no tardaron en compartir el video, con muchos internautas resaltando que Montero por algunos momentos coreó su propio nombre sin darse cuenta que lo llamaban para devolverle la billetera.

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