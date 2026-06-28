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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Infantino volvió a rendirse ante Messi: "Has tenido un rendimiento increíble"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Te deseo mucha suerte en las eliminatorias", señaló el mandamás del fútbol mundial.

Infantino volvió a rendirse ante Messi:
 EFE
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Por segunda ocasión en la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino alabó al capitán argentino Lionel Messi, tras cerrar con gol y récord la fase de grupos ante Jordania.

El "10" marcó un tanto en el 3-1 de la Albiceleste, por lo que el dirigente escribió "¡Felicitaciones una vez más, Leo Messi!", en sus redes sociales.

"Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA. Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias", indicó de cara a los dieciseisavos.

Infantino ya se había rendido a las anotaciones de la leyenda trasandina cuando, en la segunda fecha, superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Argentina se medirá en la segunda ronda con Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 18:00 horas (22:00 GMT).

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