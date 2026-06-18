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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Se filtró sesión de fotos de Bielsa: Kramer sorprendió con nueva imitación del DT rosarino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El humorista parodió al técnico rosarino.

[VIDEO] Se filtró sesión de fotos de Bielsa: Kramer sorprendió con nueva imitación del DT rosarino
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Luego de la polémica foto que se tomó el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, con motivo de la sesión de prensa de FIFA, en Chile, el comediante Stefan Kramer aprovechó el momento y parodió al rosarino.

"Se filtró la sesión de fotos el entrenador más polémico del mundial 'Don Marcelo Bielsa'", avisó el humorista en su cuenta en Instagram junto a un video donde simula con variados detalles lo ocurrido en Estados Unidos.

"Y sí... hay explicaciones que no requieren explicación", añadió.

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