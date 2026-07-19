[VIDEOS] "¡El que no salte es español!": Los argentinos colmaron Times Square previo a la final

Miles de aficionados argentinos se reunieron este sábado en Times Square en la víspera de la final del Mundial entre España y Argentina bajo cánticos como "El que no salte es español" o el famoso "Muchachos".

Los aficionados argentinos, conocidos por movilizarse en masa en los partidos mundialistas de su selección, tomaron Times Square a las 17:00 hora local (21:00 GMT) con enormes banderas albicelestes, muchas de ellas con los rostros de Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

El principal cántico escuchado en la plaza de Times Square y en las distintas calles aledañas abarrotadas también de camisetas albicelestes fue "El que no salte es español", una variante del tradicional "El que no salte es un inglés", que ya se escuchó en la semifinales en Atlanta.

En algunas otras pancartas más soeces se podía leer "Inglaterra, la concha...". Argentina eliminó a los ingleses en semifinales por 1-2 y repitió la victoria de Maradona en cuartos de México 1986 con el mismo resultado.

También los hubo que apostaban por traer máscaras de cabras, en referencia al anglicismo "GOAT" (Greatest Of All Time, en inglés), para referirse al mejor de todos los tiempos, con el nombre de Leo Messi.