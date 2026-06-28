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[VIDEOS] RD del Congo celebró en las calles la clasificación a 16vos del Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
La fiesta se extendió durante toda la madrugada.
La fiesta se extendió durante toda la madrugada.
Hinchas de República Democrática del Congo celebraron en las calles de su país hasta altas horas de la madrugada el pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán.
Los habitantes de este país africano llenaron las calles de Kinshasa, su capital, aludiendo a su hincha más icónico, "Lumumba", mientras celebraban el pase a la fase eliminatoria por primera vez en su historia. También se extendió en otras ciudades del país.
El duelo por 16vos de final será ante Inglaterra y está programado para este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas (16:00 GMT) en ell Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.