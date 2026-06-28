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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEOS] RD del Congo celebró en las calles la clasificación a 16vos del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La fiesta se extendió durante toda la madrugada.

[VIDEOS] RD del Congo celebró en las calles la clasificación a 16vos del Mundial
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Hinchas de República Democrática del Congo celebraron en las calles de su país hasta altas horas de la madrugada el pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán.

Los habitantes de este país africano llenaron las calles de Kinshasa, su capital, aludiendo a su hincha más icónico, "Lumumba", mientras celebraban el pase a la fase eliminatoria por primera vez en su historia. También se extendió en otras ciudades del país.

El duelo por 16vos de final será ante Inglaterra y está programado para este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas (16:00 GMT) en ell Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

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