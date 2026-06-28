Megarreforma es un "proyecto ideológico clarísimo", acusó FA al cerrar su congreso

Este domingo, el Frente Amplio (FA) cerró la etapa plenaria de su primer congreso ideológico con fuertes críticas a la megarreforma que impulsa el Ejecutivo en el Senado, calificándola como "una de sus medidas más elocuentes" que, en realidad, contiene "un proyecto ideológico clarísimo".

La instancia del otrora partido gobernante -que reunió a militantes y exautoridades como el anterior Jefe de Estado, Gabriel Boric- tuvo por objetivo definir los lineamientos y la hoja de ruta de su futuro ciclo político, pero también dio el espacio para fustigar el proyecto emblema del actual Gobierno de Kast.

En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, justificó que "este es un congreso más de corte ideológico y, por lo tanto, las definiciones (que tomemos), de alguna forma, nos dan lineamientos para las peleas que cotidiana y contingentemente nos tocan".

"En eso, la megarreforma es quizás una de las medidas más elocuentes que ha tenido este Gobierno: primero, porque señala que no es cierto que le importaba ni preocupaba la seguridad, ni levantar el crecimiento y el empleo", sostuvo.

"(Por el contrario), tiene un proyecto ideológico clarísimo que nos ha evidenciado que lo único que no improvisa es en bajarle los impuestos a los súper ricos y en recortar la capacidad que tiene el Estado para responder a la gente", recriminó la exdelegada presidencial metropolitana.

Megarreforma se tramitará en comisiones tras semana distrital

Como el Senado aprobó la idea de legislar la megarreforma el miércoles, deberá ser tramitada en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente después de la semana distrital.

Durante dicho plazo y hasta el 6 de julio, los senadores podrán ingresar indicaciones al proyecto. Ante este escenario, el Ejecutivo busca sellar un acuerdo transversal antes de la votación en particular y ya se perfilan posibles aspectos para modificar, como la eliminación del Sence.

"Hemos señalado que (dicho programa de capacitación estatal) maneja una muy alta cantidad de dinero de 1.400 millones de dólares y que está mal destinado, porque lo que hace ahí es sostener un empleo que ya existe", dijo la senadora PS Paulina Vodanovic.

"Pensamos que hay que reformular aquello y (no eliminarlo, sino) pasarlo al subsidio único al empleo, pero particularmente focalizándolo en mujeres y jóvenes, de manera tal que ahí haya un cambio y también un ahorro fiscal, porque este proyecto tiene serios problemas de desfinanciamiento como lo ha indicado el Consejo Fiscal Autónomo", sostuvo.

En tanto, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), encabezará una mesa técnica para recoger propuestas de los distintos sectores políticos y buscar consensos con la oposición.

Esto fue valorado por su compañero de partido y diputado Andrés Longton: "Me parece positivo, porque te permite canalizar de mejor manera todas las propuestas sin que haya ese tironeo político respecto a quién trata de llegar primero con una propuesta y que, en definitiva, pueda ser un flanco de ataque contra el Gobierno si es que es recibida de buena manera o no".

Sin embargo, "también tiene que sincerarse la oposición en atención a si estas indicaciones (que presentará) son un voladero de luces para después decir 'me rechazaron todas las propuestas y vamos a rechazar'; o si efectiva y genuinamente hay un interés de aprobar ciertas normas del proyecto", expresó.