Viral: Modelo rusa causó sensación por su increíble parecido con Erling Haaland

La fiebre por Erling Haaland en el Mundial 2026 sumó un nuevo momento curioso durante los últimos días, con una modelo rusa volviéndose viral por su gran parecido con el goleador de Noruega.

Anastasia Kostromitina, de 24 años, saltó a la fama recientemente gracias a un video subido por su madre, Mariya Kos, jugando con la similitud facial de la influencer con el reputado delantero.

El registro explotó en las redes sociales, sumando 5,7 millones de "me gusta" en Instagram y múltiples resubidas en diversas plataformas.

Tras el éxito de la publicación, Anastasia Kostromitina subió un segundo metraje emulando diversas imágenes de Haaland que se han transformado en meme durante la presente Copa del Mundo.