Infantino: Por primera vez tendremos un show en el entretiempo de la final del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este que, por primera vez en la historia, habrá un espectáculo musical durante el entretiempo de la final del Mundial 2026.

"Por primera vez en la historia, habrá un show durante el descanso de la final del Mundial", aseguró el mandamás del fútbol mundial.

También reveló que será encabezado por el grupo Coldplay, pero además comentó que "habrá más de un artista. Será el mayor show del planeta: Fantástico".

La final del Mundial 2026 está programada para el día 19 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva York.