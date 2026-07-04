Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final
Azzedine Ounahi adelantó a Marruecos con un fuerte remate frente a Canadá
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La selección africana aprovechó una jugada preparada para abrir el marcador.
La selección africana aprovechó una jugada preparada para abrir el marcador.
El volante Azzedine Ounahi puso en ventaja a Marruecos con un potente remate desde el borde del área ante Canadá. El tanto llegó en el Houston Stadium, durante los octavos de final del Mundial 2026, tras una jugada preparada de tiro libre.