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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Azzedine Ounahi adelantó a Marruecos con un fuerte remate frente a Canadá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección africana aprovechó una jugada preparada para abrir el marcador.

Azzedine Ounahi adelantó a Marruecos con un fuerte remate frente a Canadá
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El volante Azzedine Ounahi puso en ventaja a Marruecos con un potente remate desde el borde del área ante Canadá. El tanto llegó en el Houston Stadium, durante los octavos de final del Mundial 2026, tras una jugada preparada de tiro libre.

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