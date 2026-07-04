Hijo de Fernando Kliche en la despedida de su padre: "Cumplimos su anhelo más grande"

Ignacio Kliche, hijo del actor uruguayo-chileno Fernando Kliche, aseguró que junto a sus hermanos pudieron cumplir el "anhelo más grande" de su padre, antes de su repentino deceso de este viernes.

En el velorio del eterno galán de las teleseries que se realiza este sábado en la Parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, Providencia, el cantante y comunicador destacó que "tuvimos la fortuna de cumplir su anhelo más grande", que fue reunir a sus siete hijos en sus últimas semanas de vida.

"Estuvimos todo el tiempo con él", aseguró Ignacio al conversar con Meganoticias en las honras fúnebres. "Tuvimos el gran regalo de poder estar con él, de decirle todo lo que teníamos para decirle, de abrazarlo, de decirle que lo amamos y sí, ese es el gran regalo que nos hizo él. Pareciera que se lo hacemos nosotros a él, pero en realidad nos hizo él de que sus hijos estén todos unidos".

El hijo del actor, que ha oficiado como vocero de la familia, expresó que "lo único que puedo decirles hoy en este momento tan complicado es gracias, gracias, gracias al cariño de la gente".

Visiblemente emocionado, expresó que "la gente lo conoce por sus personajes, pero si quiero quedarme con algo, que lo he vivido desde que vine a Chile a ver a mi padre, desde chiquito. Venía acá y cada vez que íbamos por cualquier lado, el cariño de la gente. Por eso quiero decir gracias a todo Chile".

"Hay cosas que se ganan, entonces cuando hoy llegamos acá con mis hermanos a las ocho de la mañana y hay gente que salió de la pega y vino acá a darle una despedida y a darnos cariño… eso era mi padre", valoró.

Ignacio enfatizó en que "el cariño real que yo vivía estando con mi padre o yo viajando por todo Chile, eso es con lo que me quedo de mi viejo, mi padre. No del actor, sino de mi padre".

El funeral del intérprete reconocido por "La Intrusa" y "Marrón Glacé" será este domingo 5 de junio. A las 10:00 horas se realizará un responso en la parroquia y, posteriormente, al mediodía, tendrá lugar su despedida en el Parque del Recuerdo, en Huechuraba.