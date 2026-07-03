Carlo Ancelotti y el presente de Brasil: "No necesitamos un 'crack', sino jugadores de alto nivel"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, encendió el debate en el gigante sudamericano al asegurar que el equipo de todos "no necesita" figuras individuales o "cracks", sino futbolistas de elite que estén completamente comprometidos con el funcionamiento colectivo.

En entrevista con el periódico Folha de São Paulo, el estratega de 67 años—quien asumió la banca del "Scratch" en mayo de 2025—marcó distancia de las exigencias de la prensa y la hinchada brasileña.

"Los aficionados necesitan de un 'crack'. Pero aquí, en la selección, nosotros no necesitamos un 'crack'. Necesitamos jugadores de alto nivel que puedan contribuir al equipo", sostuvo el técnico italiano.

Para el adiestrador, el éxito en las instancias definitivas de un torneo no depende de los impulsos individuales, sino de la consolidación de un bloque sólido en el que cada futbolista ponga sus aptitudes al servicio del grupo.

En la conversación, "Carletto" también sacó a relucir sus credenciales en el fútbol profesional, recordando que registra más de 1.400 partidos dirigidos. En esa línea, apuntó con ironía que solo Sir Alex Ferguson (quien superó los 2.000 encuentros) tiene más experiencia que él para cuestionar sus decisiones.

"No sé si entiendo o no de fútbol. Pero nadie puede juzgar si entiendo o no. La única verdad es que yo ya preparé más de 1.400 partidos. Puede no ser suficiente para entender de fútbol, pero es una buena experiencia", expresó, matizando de todos modos que "obviamente" acepta consejos de todo el mundo.

"Estoy 100 por ciento seguro de que no soy un genio, pero al mismo tiempo estoy 100 por ciento seguro de que no soy tonto", enfatizó.