Militarización y filas por comida: Así está Venezuela a nueve días de los terremotos

El estado venezolano de La Guaira está más militarizado de lo habitual este viernes, cuando se cumplen nueve días del doble terremoto, y también seis meses desde que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación en Caracas.

En La Guaira, se ven largas filas de personas que esperan su turno para recibir comida, mientras continúan la remoción de escombros y las labores de búsqueda, a pesar de que la probabilidad de encontrar a más personas con vida disminuye con el paso de las horas.

En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como "miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia" que se niegue el despliegue de la fuerza pública para atender las consecuencias de los terremotos.

Durante una conferencia de prensa este jueves, la mandataria respondió de esa forma a las constantes denuncias hechas por víctimas de los terremotos quienes, según ella, buscan politizar la situación de emergencia.

"Que diga a alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga no hay, no eso no existe (...) Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", subrayó Rodríguez.

En la misma oportunidad, la presidenta encargada actualizó la cifra de fallecidos por los terremotos, que asciende a 2.595 personas, mientras que los heridos son 12.400.

Rescatistas chilenos alistan su regreso al país

En tanto, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

En este momento, un grupo de rescatistas despliega drones y perros en Caraballeda para intentar sacar desde una edificación derrumbada a Fabio, un niño de nueve años que permanece atrapado hace nueve días.



El operativo actual en Caraballeda. (Foto: EFE)

A la vez, la presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se elevó a 13, tras el milagroso hallazgo de un hombre este jueves.

No obstante, Exequiel Gallardo, oficial de enlace del Grupo USAR de Bomberos de Chile desplegado en Venezuela, reafirmó que "la situación está difícil, porque estamos pasando los días donde se pueden realizar los rescates", y por tanto, "estamos comenzando la etapa única de recuperación de cadáveres y, a medida que se encuentren, el número de desaparecidos debería migrar a fallecidos".

En ese sentido, anunció que "hoy comenzamos nuestro proceso de desmovilización, desarmando campamentos, y mañana nos iremos en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, llegando a Santiago y cumpliendo nuestro periodo operacional de 10 días".

Riesgos sanitarios en La Guaira

Por otro lado, organizaciones internacionales afirman que las redes de salud en La Guaira están colapsando debido a la avalancha de pacientes, y que en ciertos casos, la falta de camas ha obligado al personal médico a atender a personas en el suelo.

A pesar de tales reportes, Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, advirtió que "los mayores riesgos sanitarios no provienen exactamente de las personas que han fallecido: tienen que ver con la suspensión de los servicios de agua y alcantarillado".



Personal de salud atendiendo heridos en un restaurante de La Guaira. (Foto: EFE)

"Esa es una fuente de enfermedad tremendamente importante y de contagio. Aumentan los vectores, como ratas y otros, que transmiten enfermedades", observó.

De todos modos, frente a la sobrecarga de pacientes, Sánchez admitió que esto lleva a "suspender los controles de las personas, principalmente de los enfermos crónicos".