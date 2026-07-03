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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Cristiano Ronaldo: España es candidata a ganar el Mundial, será un partido difícil

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El portugués palpitó el choque de octavos en el Mundial.

Cristiano Ronaldo: España es candidata a ganar el Mundial, será un partido difícil
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Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, anticipó el cruce ante España en octavos de final del Mundial, después de lograr la clasificación en el triunfo ante Croacia en Toronto.

"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", declaró Cristiano en Canadá.

"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar", agregó.

Cristiano también fue preguntado por su estado físico después de un partido de alta exigencia y respondió: "Me siento bien. Equilibrado físicamente".

El capitán portugués evitó mirar más allá del siguiente compromiso y subrayó que el objetivo de Portugal era superar la eliminatoria ante Croacia y continuar avanzando paso a paso en el torneo.

"Nuestro objetivo era pasar, pensar partido a partido", afirmó.

Por último, dedicó palabras al croata Luka Modric, señalando que "es una leyenda del fútbol".

"Jugamos muchos años juntos en Real Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando", concluyó

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