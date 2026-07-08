Egipto anunció la renovación del DT Hossam Hassan para "consolidar los logros históricos"

A través de un comunicado, la Federación Egipcia de Fútbol anunció la continuidad del entrenador Hossam Hassan a cargo de su selección luego de terminar su participación en la Copa del Mundo 2026.

La decisión se tomó "como parte del interés por completar el proyecto técnico de la selección nacional y consolidar los logros históricos del fútbol egipcio durante el último período".

El presidente de la Federación, Hani Abu Rida, y el resto de la junta directiva, llevarán a cabo los trámites formales una vez que la selección regrese al país desde Norteamérica.

Egipto logró en la presente Copa su mejor participación histórica al llegar a octavos de final, donde cayó ante Argentina en un discutido partido.

También jugó aquella instancia en Italia 1934, pero ese torneo inició directamente con los 16 equipos en un cuadro de eliminación directa a partido único.