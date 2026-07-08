Precio de los combustibles bajará hasta 155 pesos este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comunicó esta jornada que los combustibles tendrán una baja de hasta 155 pesos por litro; disminución que ya había anticipado el lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de un comunicado, ENAP estimó que el descenso en el precio del diésel será de 155 pesos por litro, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos caerán 100,3 y 99,8 pesos por litro, respectivamente.

En tanto, el valor del gas licuado de petróleo (GLP) caerá 22,5 pesos por litro.

El kerosene, por su parte, no tendrá variaciones en su precio.

Las reducciones estipuladas tienen en cuenta los "precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles; y las normas de funcionamiento del Mepco y del FEPP (Fondo de Estabuilización de Precios del Petróleo", afirmó ENAP.

La estatal recordó que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno", sino que "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".