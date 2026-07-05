Estados Unidos desafía la historia ante Bélgica en los octavos del Mundial 2026

En un compromiso que reedita un duelo vivido en Brasil 2014, Estados Unidos se medirá ante su similar de Bélgica en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT).

La previa del cotejo ha estado encendida por la polémica determinación del Comité Disciplinario de la FIFA, que suspendió la sanción de Folarin Balogun tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina en la ronda anterior.

Ante los reclamos de lo que consideran una ventaja deportiva para el coanfitrión, el cuadro de "las barras y las estrellas" llega con un rendimiento solvente con el lavado de cara que le dio Mauricio Pochettino, promediando dos goles por partido en este certamen.

Por su parte, el elenco dirigido por Rudi García transitó un camino rocoso en Norteamérica. Si bien ostentan un invicto de 17 partidos, los europeos han dejado dudas, necesitando de una remontada épica ante Senegal para sellar su paso a esta instancia.

Con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh, todas las alternativas de este compromiso las podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la sintonía de Cooperativa Deportes.