Exárbitro de la Premier League explicó por qué gol de Egipto ante Argentina "nunca debió ser anulado"

El triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 siguió generando repercusiones por la actuación arbitral, especialmente por el gol anulado a Mostafa Ziko cuando el cuadro africano buscaba dar otro golpe ante la Albiceleste.

En una columna publicada en The Athletic, el exárbitro de la Premier League Graham Scott fue categórico al analizar la acción: Para él, el tanto egipcio debió ser validado, pese a que el VAR llamó al juez francés François Letexier por una supuesta infracción previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Scott explicó que el contacto de Marwan Attia sobre el pie del defensor argentino no constituía una falta suficiente para anular la conquista, señalando que "pisar el pie de un rival no es una falta en sí misma" y que se trató de un roce normal dentro de una disputa de juego.

En su análisis, Scott fue tajante al sostener que la intervención del VAR excedió el criterio razonable: "El gol debió ser válido. La decisión fue incorrecta tanto en la letra como en el espíritu del protocolo VAR", apuntó el exjuez inglés.

Eso sí, el exárbitro también se desmarcó de las acusaciones más duras que surgieron tras el partido: "Decir que hubo una conspiración para favorecer a Argentina es un disparate", afirmó Scott, quien remarcó que el error arbitral no alcanza para sostener una sospecha de corrupción o arreglo.

El exjuez también cuestionó el uso excesivamente minucioso del VAR, al apuntar que la tecnología está llevando a los árbitros a encontrar infracciones en acciones que durante décadas fueron consideradas como contactos propios del fútbol. De todos modos, rechazó las versiones de una supuesta maniobra para favorecer a Argentina y sostuvo que hablar de una conspiración "no merece ser tomado en serio".

La polémica se instaló con fuerza tras el encuentro, luego de que el técnico egipcio Hossam Hassan y parte del plantel reclamaran por las decisiones arbitrales en la eliminación. Argentina, que remontó un 0-2 en contra con participación decisiva de Lionel Messi, avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Suiza.