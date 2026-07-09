Gol del triunfo de Argentina sobre Egipto rompió todos los récords de uso en Google

Google registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del gol que le dio a Argentina la victoria por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, según informó un alto ejecutivo de la compañía.

Nick Fox, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de Google, aseguró en la red social X que el buscador "rompió todos los récords anteriores de uso" justo después del tanto que selló la clasificación de la selección albiceleste.

El momento se produjo tras el gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido, que completó la remontada argentina y desató una fuerte reacción mundial en torno al partido.

Fox atribuyó la marca a la "emoción global" generada por el Mundial, aunque no entregó cifras sobre el volumen de búsquedas ni detalló cuáles fueron los términos más consultados durante ese peak.

El registro llega en medio de la creciente competencia que enfrenta Google por el avance de la inteligencia artificial generativa, aunque la compañía sostiene que las consultas en su buscador siguen en aumento.