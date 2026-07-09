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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo a madre de la guagua intoxicada con cocaína

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según la institución, la mujer estaba secando la droga, momento en que el menor de nueve meses "tomó cierta cantidad y se la echó a la boca".

Será formalizada por los delitos de parricidio frustrado y narcotráfico.

PDI detuvo a madre de la guagua intoxicada con cocaína
 Archivo

"Los dos padres son de nacionalidad colombiana, están (alojados) de forma irregular en el país y tienen antecedentes por tráfico de drogas", informó la PDI.

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La PDI detuvo a la mamá de la guagua de nueve meses que fue abandonada hace casi una semana en el Hospital de Alto Hospicio (Región de Coquimbo) tras sufrir intoxicación por cocaína.

La aprehensión, concretada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), se dio tras establecer que el menor ingirió la droga mientras la mujer la estaba secando.

"Los dos padres son de nacionalidad colombiana, están de forma irregular en el país y tienen antecedentes por tráfico de drogas", dijo el prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe de la PDI de la Región de Tarapacá.

"La madre es detenida por su participación en (el ilícito de) negligencia y descuido del menor de edad, en circunstancias que habría estado secando cocaína base al interior de su domicilio y, en un descuido, este bebé de nueve meses toma cierta cantidad (de la droga) y se la echa a la boca", afirmó.

La autoridad policial agregó que dichos antecedentes están en manos del Ministerio Público y que la mujer pasará a control de detención, a fin de formalizarla por los delitos de parricidio frustrado y tráfico de drogas.

El padre del menor, por el momento, no ha logrado ser ubicado.

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