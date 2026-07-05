Haaland tras eliminar a Brasil: "Fue una sensación extraña ganarle de esa manera"

Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega, reconoció su emoción luego de marcar un doblete en la victoria por 2-1 sobre Brasil, resultado que llevó por primera vez al combinado nórdico a los cuartos de final de un Mundial.

"A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande", dijo el atacante de Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium, tras la histórica clasificación noruega.

Haaland aseguró que el triunfo ante la "Canarinha" superó cualquier expectativa personal: "No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me quedé sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible".

"Fue una sensación extraña ganarle a Brasil de esa manera. Me costó un poco creerlo, pero lo logramos y es totalmente increíble, la verdad", añadió el goleador, quien llegó a siete tantos en el Mundial 2026 y quedó en lo más alto de la tabla de artilleros junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El atacante también destacó el crecimiento de su selección, que volvió a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. "Estamos cambiando como país futbolístico. Realmente somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo porque lo que hemos hecho es increíble", afirmó.

"Nunca soñé con algo así en toda mi vida. Sí soñaba con jugar un Mundial con Noruega y con clasificar a la selección, pero nunca imaginé que le ganaríamos a Brasil, seamos sinceros. Pensaba que era imposible conseguir algo así. Supongo que estaba equivocado", cerró Haaland.