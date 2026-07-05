Inglaterra se llevó un batallado triunfo ante México y se metió en cuartos del Mundial

En un batallado cruce en un Estadio Azteca, Inglaterra logró resistir con un hombre menos en cancha y se llevó una ajustada victoria 2-3 ante México para acabar con la ilusión del anfitrión, además de citarse con Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

Dos elencos que llegaban con sensaciones divididas tuvieron un choque de pronósticos reservados, pero fue el "Tri" el que tomó la iniciativa en el inicio de un duelo que debió retrasarse una hora por las condiciones climáticas en la capital azteca.

Raúl Jiménez estuvo cerca de adelantar a los locales con un cabezazo (15'), pero Jordan Pickford respondió con una atajada providencial para mantener el cero en el marcador.

Pese al dominio inicial mexicano, Inglaterra golpeó dos cuando Jude Bellingham conectó un centro de Bukayo Saka para el primero (36') y, apenas después, capitalizó una asistencia de Harry Kane para el segundo (38').

El coanfitrión no bajó los brazos y descontó por intermedio de un intratable Julián Quiñones (42'), quien capturó un rebote dentro del área para meter en la pelea antes del descanso.

En el complemento, Jarell Quansah vio la roja directa (54') tras una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo, dejando a los "Three Lions" con un hombre menos. Sin embargo, un contragolpe inglés terminó en penal cuando Raúl Rangel derribó a Anthony Gordon, sanción que Harry Kane transformó en el tercero (60').

A modo de respuesta, México encontró una nueva vía desde los doce pasos y Raúl Jiménez descontó (69') tras una infracción de Bellingham, encendiendo el ánimo de un Azteca.

Pese a los múltiples intentos de los pupilos de Javier Aguirre, el equipo adiestrado por Thomas Tuchel aguantó avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se citará con Noruega el próximo sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.