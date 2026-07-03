¿La selección inglesa usará viagra para enfrentar la altitud ante México?

La selección de Inglaterra prepara su duelo ante México por los octavos de final del Mundial 2026 con especial atención a un factor clave: La altitud de Ciudad de México.

Según informó el medio inglés The Sun, los jugadores británicos tienen permitido utilizar Viagra para enfrentar los efectos de jugar en altura, debido a que el medicamento no aparece en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

El reporte, de todas formas, remarcó que no existe evidencia de que los futbolistas ingleses tengan previsto tomarlo antes del compromiso, aunque el cuerpo técnico de Thomas Tuchel analiza fórmulas para reducir el impacto físico del duelo en el Estadio Azteca.

El recinto mexicano está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que aumenta la exigencia física y también influye en el recorrido del balón durante los partidos.

El medio explicó que el Viagra ensancha los vasos sanguíneos en los pulmones, ayuda a reducir la presión y facilita el transporte de oxígeno, aunque estudios citados por la publicación indican que su efecto pierde relevancia en alturas inferiores a los 4.000 metros.

Inglaterra llegó a este cruce tras superar a RD Congo, mientras México busca aprovechar su localía y el conocimiento de una cancha en la que históricamente se hizo fuerte.