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- 24. Matt Freese
- 5. Antonee Robinson (90' 18. Max Asfsteen)
- 13. Tim Ream
- 3. Chris Richards
- 16. Alex Freeman
- 17. Malik Tillman
- 4. Tyler Adams (72' 9. Ricardo Pepi)
- 8. Weston McKennie
- 10. Christian Pulisic (59' 14. Sebastian Berhalter)
- 2. Sergiño Dest (46' 7. Giovanni Reyna)
- 20. Folarin Balogun (90' 19. Haji Wright)
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- 1. Thibaut Courtois
- 5. Maxim de Cuyper
- 4. Brandon Mechele
- 25. Nathan Ngoy
- 21. Timoythy Castagne
- 24. Amadou Onana (21' 20. Hans Vanaken)
- 23. Nicolas Raskin (89' 6. Axel Witsel)
- 8. Youri Tielemans
- 10. Leandro Trossard (89' 22. Alexis Saelemakers)
- 14. Dodi Lukebakio (67' 11. Jeremy Doku)
- 17. Charles de Ketelaere (67' 9. Romelu Lukaku)