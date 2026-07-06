Demolida casi la totalidad de las viviendas en la megatoma de San Antonio

Un amplio contingente policial encabezó un nuevo balance del masivo operativo de desalojo y desarme que se ejecuta en la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en la ciudad de San Antonio (Región de Valparaíso).

La jornada de este lunes concentró sus esfuerzos en nuevos polígonos habitacionales, logrando la demolición de la casi totalidad de las estructuras catastradas, en un proceso que estuvo marcado por la alta complejidad tras registrarse emergencias simultáneas provocadas intencionalmente antes del paso de las maquinarias pesadas.

El comisario de Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, el mayor Branko Gjik, detalló que "se generaron tres incendios simultáneamente en inmuebles que se encontraban próximos a ser demolidos y que fueron controlados oportunamente por parte de personal de Bomberos, no resultando personas lesionadas".

"No se logró la identificación de los responsables", indicó la autoridad.

Por otro lado, señaló que "se procedió a la detención de una mujer de 38 años de edad por el delito de receptación de vehículo motorizado, ya que esta mantenía al interior de su antejardín un vehículo el cual mantenía un encargo vigente por el delito de robo; denuncia que se habría generado en el año 2025 en la ciudad de Santiago".

Plan de intervención se extenderá por un mes

La desarticulación de este asentamiento irregular —considerado uno de los más grandes de la zona central del país— retomó su marcha la semana pasada tras la planificación coordinada entre la Delegación Presidencial y las fuerzas del orden.

"En el avance del día de hoy, se procedió a la demolición de casi el 100% de las viviendas del lote, quedando pendiente la realización de zanjas y cierre perimetral por parte de los propietarios", confirmó Gjik.

De acuerdo con el diseño logístico de las autoridades, el uso de la fuerza pública y el despeje de los terrenos privados continuarán ejecutándose de manera gradual por polígonos, estimándose que las labores totales de restitución, excavación de zanjas de resguardo y cierres definitivos se extiendan por un periodo aproximado de 30 días en la comuna portuaria.