Bolivia pidió a Chile agilizar tránsito en paso fronterizo Colchane-Pisiga ante quejas de camioneros

El Gobierno de Bolivia informó este lunes que pidió a su similar de Chile adoptar medidas para agilizar el tránsito por el paso fronterizo entre las localidades de Pisiga y Colchane, tras las quejas porque entre 400 y 500 camiones están parados en el lugar desde hace unos días por el cierre nocturno del complejo aduanero en el lado chileno.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que "ante las demoras registradas en el Complejo Fronterizo Colchane-Pisiga, viene realizando gestiones diplomáticas y de coordinación" con las autoridades chilenas para "contribuir a la agilización del tránsito internacional y reducir las afectaciones" a los transportistas y el comercio exterior.

Según el ministerio de Exteriores de Bolivia, Chile le informó que estas "restricciones temporales" en Colchane son por "trabajos de mantenimiento, conservación y mejoramiento de su infraestructura", ante lo cual, hasta el próximo 30 de noviembre regirá un horario de funcionamiento de 8:00 a 20:00 horas.

"Consciente del impacto que esta situación genera sobre el transporte internacional, la Cancillería boliviana ha solicitado a las autoridades chilenas la adopción de medidas que permitan fortalecer la capacidad operativa del complejo fronterizo, optimizar los procesos de control y despacho, y reducir los tiempos de espera", indicó.

El ministerio también sostuvo que mantiene "una coordinación permanente" con el Consulado chileno en La Paz "y con las instituciones nacionales con presencia en frontera" para hacer "un seguimiento continuo de la situación".

Además, manifestó su "compromiso" de impulsar "por la vía del diálogo y la cooperación bilateral, todas las acciones necesarias para resguardar los intereses del transporte internacional boliviano, garantizar la continuidad del comercio exterior y contribuir al normal funcionamiento de uno de los principales corredores de integración entre ambos países".

Cuello de botella

El presidente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllón, dijo a los medios que la restricción nocturna por el paso fronterizo ha ocasionado que entre "400 a 500 camiones" permanezcan parados "en la fila" y "perjudicados".

El representante indicó que ese complejo aduanero ya era "un cuello de botella para el comercio exterior boliviano" por la "envergadura pequeña que tiene".

Ayllón precisó que el sector envió cartas al Gobierno boliviano y al Consulado de Chile pidiendo "que el complejo continúe trabajando las 24 horas y que vean de buscar otro punto donde los camiones puedan esperar mientras se efectúan los trabajos de mantenimiento" y lamentó que hasta el momento no han tenido respuesta.