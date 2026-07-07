Argentina quiere disipar dudas como favorito en el duelo ante Egipto en octavos del Mundial

Argentina, campeón defensor del título en el Mundial 2026, quiere disipar las dudas como favorito, después de la sufrida victoria ante Cabo Verde, cuando enfrente este martes a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde las 12:00 horas (16:00 GMT), en el penúltimo duelo de los octavos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste pasó susto contra los africanos en la ronda de 16avos, en un partido que ganó por 3-2 en la prórroga, por lo que buscará una clasificación más cómoda y menos exigente, considerando que aún faltan tres partidos más para lograr la meta.

Para el equipo de Lionel Scaloni también es una prueba para demostrar que no existe una "Messi dependencia". El capitán lleva siete goles en el torneo, es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, y ha cargado con el juego del equipo. Recién ante Cabo Verde aparecieron otros nombres, como Lisandro Martínez y Cristián Romero, claves para lograr la clasificación a octavos.

En Atlanta, Scaloni hará cambios respecto a la última formación, con Julián Alvarez y Giuliano Simeone entrando en el once inicial.

La formación argentina será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Egipto, por su parte, también llega con cansancio acumulado, tras haber eliminado a Australia en los penales.

Del mismo modo, la preocupación está fija en la condición de Mohamed Salah. El capitán de los "Faraones" jugó lesionado ante los australianos, pero aún así esperan que cumplca con las expectativas y este martes pueda hacer historia ante un rival con dudas.

La alineación de Egipto será con Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emman Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.

El duelo será arbitrado por el francés Francois Letexier.

El ganador entre Argentina y Egipto enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.

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