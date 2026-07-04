Marruecos sufrió la lesión de Ismael Saibari en el duelo ante Canadá

El volante marroquí Ismael Saibari encendió las alarmas de Marruecos en el duelo ante Canadá, por los octavos de final del Mundial 2026, luego de salir lesionado durante el primer tiempo en Houston.

El futbolista sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho y debió ser reemplazado en el minuto 22, en un partido que llegó al descanso con empate sin goles.

La preocupación en el equipo africano pasa por el alcance de la lesión, ya que una eventual rotura muscular puede dejarlo fuera de los próximos compromisos si Marruecos avanza en la Copa del Mundo. El jugador quedó a la espera de los exámenes médicos para conocer la gravedad del problema físico.