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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Mbappé y el duelo contra Paraguay: "Es un equipo que hay que tomar en serio"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero francés anticipó el cruce de octavos en el Mundial.

Mbappé y el duelo contra Paraguay:
 EFE
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Kylian Mbappé, delantero de Francia, anticipó la llave contra Paraguay en octavos del Mundial 2026, y advirtió que no deben subestimar a un rival que eliminó a Alemania.

"Ellos demostraron que son un equipo hay que tomar en serio, vencieron a Alemania así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar", señaló Mbappé tras anotar un doblete en la victoria sobre Suecia en Nueva Jersey.

Posteriormente, en la zona mixta, Mbappé habló sobre su principal objetivo.

"Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Catar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país", aseveró.

El partido de Francia y Paraguay se jugará el sábado 4 de julio a las 17:00 horas (21:00 GMT) en Filadelfia, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

 

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