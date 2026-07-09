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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Medio inglés: FIFA no tomará acción disciplinaria por canción de Argentina sobre las Malvinas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La celebración de los jugadores tras el triunfo sobre Egipto generó repercusión en Inglaterra por una referencia al histórico conflicto.

Medio inglés: FIFA no tomará acción disciplinaria por canción de Argentina sobre las Malvinas
 EFE
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Un medio inglés aseguró que la FIFA no tomará acción disciplinaria contra Argentina por la canción entonada por sus jugadores en el camarín tras la victoria por 3-2 sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

El registro mostró a varios integrantes de la selección albiceleste celebrando la dramática remontada y cantando una canción que incluyó una referencia a las Islas Malvinas, tema que volvió a generar ruido en Reino Unido por la histórica tensión con Argentina.

De acuerdo a la publicación británica, el video fue compartido por las redes oficiales de la selección sudamericana con subtítulos en inglés, lo que aumentó la repercusión del festejo después de la clasificación a los cuartos de final.

En las imágenes aparecieron jugadores como Enzo Fernández, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, en medio de una celebración que también incluyó referencias al Mundial de 1994 y a la sanción que dejó fuera a Diego Maradona de aquel torneo.

La situación sumó un nuevo condimento ante la posibilidad de un cruce entre Argentina e Inglaterra en semifinales, aunque ambos equipos primero deberán superar sus respectivos duelos de cuartos de final.

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