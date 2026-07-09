Medio inglés: FIFA no tomará acción disciplinaria por canción de Argentina sobre las Malvinas
La celebración de los jugadores tras el triunfo sobre Egipto generó repercusión en Inglaterra por una referencia al histórico conflicto.
La celebración de los jugadores tras el triunfo sobre Egipto generó repercusión en Inglaterra por una referencia al histórico conflicto.
Un medio inglés aseguró que la FIFA no tomará acción disciplinaria contra Argentina por la canción entonada por sus jugadores en el camarín tras la victoria por 3-2 sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.
El registro mostró a varios integrantes de la selección albiceleste celebrando la dramática remontada y cantando una canción que incluyó una referencia a las Islas Malvinas, tema que volvió a generar ruido en Reino Unido por la histórica tensión con Argentina.
De acuerdo a la publicación británica, el video fue compartido por las redes oficiales de la selección sudamericana con subtítulos en inglés, lo que aumentó la repercusión del festejo después de la clasificación a los cuartos de final.
En las imágenes aparecieron jugadores como Enzo Fernández, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, en medio de una celebración que también incluyó referencias al Mundial de 1994 y a la sanción que dejó fuera a Diego Maradona de aquel torneo.
La situación sumó un nuevo condimento ante la posibilidad de un cruce entre Argentina e Inglaterra en semifinales, aunque ambos equipos primero deberán superar sus respectivos duelos de cuartos de final.