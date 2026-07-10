Mohamed Salah prometió un "nuevo inicio" para el fútbol egipcio tras eliminación ante Argentina

El delantero y capitán de la selección egipcia, Mohamed Salah, prometió este viernes un "nuevo comienzo" para el fútbol de su país, pese a admitir que la gente puede estar "molesta" por la derrota ante Argentina en el Mundial 2026, el partido más polémico hasta el momento del torneo.

"Sé que aún están molestos, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que esto marque un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en el ámbito internacional", dijo el que ha sido la estrella de Liverpool en su cuenta oficial de X.

En este mensaje, acompañado de una fotografía en la que el conjunto de los Faraones se abraza en el terreno de juego, Salah aseguró que "clasificarse para el Mundial no será suficiente y participar tampoco bastará".

"Este equipo merece la confianza de ustedes", concluyó.

La selección regresó hoy a Egipto después de su paso por el Mundial, que por primera vez en su historia alcanzó los octavos de final.

La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, los de la Albiceleste fueron capaces de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.