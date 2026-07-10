Huenchumilla llamó al PS a liderar la oposición ante una "derecha que arrasa"

El senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla criticó este viernes el acuerdo alcanzado entre senadores del PPD y el Gobierno respecto a la invariabilidad tributaria contenida en la megarreforma, calificándolo como "un error político" que benefició exclusivamente al Ejecutivo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "liquidó" a los senadores que negociaron y que estos "no se dieron cuenta" del costo político de la maniobra.

"Esta es la derecha que arrasa"

Huenchumilla explicó que parte del desorden de la centroizquierda responde a un error de diagnóstico sobre el adversario que enfrentan.

"Esta no es una derecha tradicional (...) esta es la ultraderecha tributaria de Milei, tributaria de Trump, donde la política del rase con sus adversarios es lo que ilumina estos proyectos ideológicos", afirmó el senador, en referencia al proyecto de 40 materias impulsado por el Gobierno.

El parlamentario agregó que, mientras el resto de la oposición sostiene que la cláusula de invariabilidad es inconstitucional, el acuerdo de los senadores del PPD contradice esa tesis: "Este es un triunfo neto del ministro Quiroz respecto de la centroizquierda y una derrota aplastante que le dio el ministro Quiroz a los senadores del PPD que no supieron calibrar esto".

"Esta no es la otra derecha que quiere acuerdos. Esta es la derecha que arrasa. ¿Qué haces tú cuando viene una derecha y te dice: 'Mire, esto no cambia en nada, y no cambia en nada porque tengo los votos. Y por lo tanto usted haga lo que haga, yo no voy a cambiar en nada'?".

Crítica al acuerdo con el Gobierno

Según detalló, el acuerdo dejó la invariabilidad tributaria en 10 años para proyectos menores a 100 millones de dólares, pero en 25 años para grandes empresas con inversiones sobre los 350 millones de dólares.

Para el senador, el problema de fondo no es el plazo, sino establecer por ley una cláusula que en la práctica funciona como pétrea: "El tema está en que usted, mediante una ley, quiere establecer una cláusula pétrea en la Constitución (...) eso tendría que hacerlo por una Constitución y no por una ley".

Llamado al Partido Socialista a ordenar la centroizquierda

Consultado por la falta de conducción de la oposición, Huenchumilla insistió en que el Partido Socialista es el llamado a encabezar ese proceso.

"Si el Partido Socialista se ordena, puede jugar un rol muy importante. Ese es mi punto de vista político", señaló, aclarando que su planteamiento no busca cuestionar a las actuales directivas de los partidos, sino relevar la "densidad organizacional" histórica de esa colectividad.

El senador reconoció además que la izquierda enfrenta un problema de oferta política a nivel global, en un escenario marcado por la incertidumbre ciudadana, pero remarcó que el Gobierno de José Antonio Kast "tiene los votos" para aprobar la reforma pese al rechazo de la oposición, que ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

La votación en particular del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado comenzó este viernes, con la sesión en sala prevista para el miércoles próximo.